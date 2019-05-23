Торговая война набирает обороты, сообщает DEITA.RU.



После сообщений о том, что США решили запретить поставку ПО для китайских телефонов и ноутбуков компании Huawei, эксперты сделали определенные предсказания. Как пишет «Ура.ру», Китай может отомстить США за такие санкции.

Как рассказал журналистам Леонтий Букштейн, в отместку за удар по самой популярной своей компании Китай может больно ударить по американским телефонам Apple, которые собираются на территории КНР.

Если торговая война не закончится, Apple будут вынуждены перевезти производство всей своей продукции в другую страну. А это чревато корпорации убытками и ростом стоимости «Айфонов» и других гаджетов».

Ранее ИА DEITA.RU уже сообщало о торговой войне между двумя странами. Например, мы писали, что Huawei может остаться без приложений Google.

Елена Миронова