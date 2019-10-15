Вот как легально оформить парковочное место во дворе

Многим автовладельцам знакома ситуация, когда ставить машину попросту некуда, все парковочные места уже заняты, и о личной парковке остаётся лишь мечтать. Однако организовать личное машиноместо вполне реально и при этом легально, сообщает DEITA.RU.

Многие автовладельцы пытаются заявить свои права на то или иное место недалеко от дома при помощи нелегальных методов. Так, установка ограждений, навешивание цепочек или иная блокировка места незаконна.

Оформить место в аренду или взять участок в собственность в среднестатистическом дворе также непросто. Придомовая территория - это место общего пользования, лишить которого не вправе никто из жителей дома. При помощи опроса и голосования «за» более двух третей жильцов дома – только таким путём возможно приблизиться к получению определённого стояночного места.

Однако, согласно ст. 1.29 Градостроительного кодекса России, одного результата опроса и сбора подписей будет мало. Необходимо в первую очередь определить границы искомого участка, а также способ его использования, затем его зарегистрировать и получить кадастровый номер. После проведения данных процедур искомый участок может быть легально по праву зарегистрирован на конкретного жильца.

Софья Корф