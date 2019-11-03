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Вот как Медведев в очередной раз обманул пенсионеров

Бедность пенсия

Эксперт заявил, что слова о росте пенсий на 18% - просто красивые слова, сообщает DEITA.RU.

Экономист компании «БКС Брокер» Нарек Авакян рассказал, почему российским пенсионерам рано радоваться обещаниям индексировать пенсии на 18% до 2022 года. Его слова цитирует агентство Regnum.

Утвержденный проект бюджета обещает россиянам рост пенсий на 18% до 2022 года. Рост пенсии выше инфляции – задача, поставленная правительством.

Однако 18% в современных реалиях – копейки, предупреждает экономист. Так, сейчас средняя пенсия составляет примерно 14 тысяч рублей. К 2022 году эта сумма вырастет всего до 16,5 тысяч рублей.

Экономист назвал такой рост очень умеренным – от государства ожидали больше после пенсионной реформы. При нынешнем уровне жизни, уверен эксперт, надо поднимать пенсии как минимум до 25 тысяч рублей.

Елена Миронова

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