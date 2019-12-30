Вот как могут наказать Пенсионный фонд россияне

Тщательно подготовить документы и ждать рассмотрения претензии 30 дней – так юристы советуют пожилым гражданам бороться за свои пенсионные преференции с Пенсионным фондом России, сообщает DEITA.RU

Речь идёт о случаях, когда ПФР по тем или иным причинам отказывает мужчинам и женщинам, достигшим элегантного возраста, в страховой пенсии. Оспорить такое решение, уверены эксперты юриспруденции, более, чем реально.

В первую очередь, нужно сохранить «на руках» копию решения об отказе. Далее – пенсионер должен написать заявление, обращенное в вышестоящее отделение фонда. В необходимый пакет документов должны входить бумаги, подтверждающие право на получение пенсии: это может быть трудовая книжка, справки с мест работы или договоры найма. По закону рассмотреть заявку в ПФР должны не позже, чем через 30 дней.

Впрочем, даже если отделение ведомства откажет человеку в начислении страховой пенсии – можно обратиться в суд. Начинать следует с районной палаты правосудия, далее – обращаться в районные инстанции.

В настоящий момент известно, что за прошедший 2019 год примерно в 1% случаев пенсионерам отказывали в начислении страховой пенсии. Таким образом, учитывая исходное количество пенсионеров – порядка 45 миллионов человек – 15-20 тысяч из них оказались в этой ситуации.

Евгений Черемухин