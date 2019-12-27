Вот как могут забрать права за ДТП с пешеходом, который ушел

Водителям дали рекомендации – как быть в такой ситуации, сообщает DEITA.RU.



Аварии с пешеходами происходят довольно часто. И, к большой удаче, большинство заканчиваются хорошо – пешеход просто уходит в полном здравии. Однако, пишет «Автовзгляд», водителю не стоит вздыхать с облегчением – даже за это его могут лишить прав.

Если машина сбивает пешехода, но тот не получает видимых повреждений, все равно не стоит его отпускать. Попросите человека остаться на месте ДТП до приезда полиции. Так вы точно сделаете все по закону и отделаетесь штрафом. Если пострадавший ребенок – в любом случае вызывайте скорую помощь.

Практика показывает: если после ДТП у человека начинаются боли – опухает нога или ноет рука, то он идет в больницу. И врачам, конечно же, рассказывает, что недавно его сбила машина. Врачи по закону обязаны доложить в ГИБДД. И проверка быстро покажет, что водитель с места скрылся. А это лишение прав.

Елена Миронова