Вот как можно не платить штрафы с дорожных камер

Российские автомобилисты придумали уникальной, но в то же время сомнительный способ уходить от штрафов с дорожных камер, сообщает DEITA.RU.

Водители, которые уже испробовали метод, предлагают переворачивать госномера на 180 градусов. Это метод, пишет канал «Полный бак», позволят на 100 процентов избавиться от штрафов за превышение скоростного режима не только на трассе, но и в городе.

Отметим, что в ГОСТах не сказано, каким образом должен быть размещен номер государственной регистрации на автомобиле. Правда, этот момент отмечен в КоАП РФ. В статье 12.2, в которой рассказывается об управлении автомобиле с неправильно установленными номерами, указано, что штраф за управление машиной с нечитаемыми номерами составляет 500 рублей, а видоизмененными — либо пять тысяч рублей, либо лишение прав на три месяца.

При этом водителя должен остановить инспектор ГИБДД на трассе и составить соответствующий протокол.

Екатерина Брязгунова