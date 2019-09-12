Вот как можно обогнать большегруз безопасно

Одна из самых частых причин ДТП на трассах – неправильный обгон. Как правильно обогнать большегруз, особенно медленно идущий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Drivenn.

Следите за дистанцией и не пристраивайтесь к грузовику слишком близко, иначе вы перестанете видеть встречную полосу, а потому должны будете выезжать налево с большим риском.

Не пристраивайтесь бездумно следом за обгоняющей машиной: иногда такие «паровозики» из нескольких машин не успевают войти в ряд и врезается в авто со встречной полосы.

Основное правило одно: не спешите и продумайте свой маневр. Убедитесь, что расстояние до большегруза достаточное, посмотрите на встречку, дождитесь оптимального момента, когда дорога будет свободна – включайте поворотник и смотрите в левое зеркало. Если сзади вас никто не начал обгон, и риска столкнуться нет – дерзайте.

Совершать такие обгоны нужно на пониженной передаче – так маневр завершится быстрее.

Анастасия Туркова