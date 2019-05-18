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Как известно, в жизни бывают очень разные ситуации. Например, можно забыть пин-код от банковской карты в тот самый момент, когда срочно нужны деньги, сообщает DEITA.RU. На животрепещущий вопрос, как можно срочно снять деньги без пин-кода, отвечает эксперт.
Существует всего лишь два законных способа это сделать.
1. Получить деньги по паспорту в офисе банка. Здесь главное — уточнить есть ли такая услуга у вашего банка.
2. Перевести деньги при помощи интернет-банкинга на другую карту и уже с нее снять деньги.
Стоит отметить, что самый надежный, но не быстрый вариант — перевыпуск карты.
Екатерина Брязгунова
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