telegr wh call

Новости

Живодерный контент обсуждают единороссы

16 Октябрь 2019, 11:00

ГИБДД ввела новый запрет для водителей

16 Октябрь 2019, 10:45

Пенсионная реформа добралась до полиции

16 Октябрь 2019, 10:30

Приморье сошло с ума – внутриполитические трюки и фокусы превращают край в балаган

16 Октябрь 2019, 10:15

Сбербанк вводит абонентскую плату для клиентов

16 Октябрь 2019, 10:00

Медведев порадует рыбаков

16 Октябрь 2019, 09:50

Новая квитанция за ЖКХ сорвет планы россиян

16 Октябрь 2019, 09:45

Засаду на браконьеров устроили в Приморье

16 Октябрь 2019, 09:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Вот как можно сократить расход бензина

Пистолеты завправочные заправка

Цены на топливо постоянно растут, поэтому вопрос экономии стоит остро перед каждым водителем, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на все обещания правительства и бонусы нефтяным компаниям, цены на бензин постоянно растут. А водители, в свою очередь, постоянно думают: как бы сократить траты на бензин.

Издание 1GAI поделилось тремя советами.

Совет 1: выбирать экономные машины.

Напимер, в Европе в топах по популярности только «электрички» или гибриды. Для городского жителя, желающего экономить на топливе и заботиться об экологии, это самый лучший вариант. Однако он не подходит тем, кто часто ездит за город или по трассе.

Совет 2: убрать все лишнее.

Если у вас на крыше установлен багажник, снимайте его на время, когда не планируете им пользоваться, например, с понедельника по пятницу. Также разберите, наконец, хлам в обычном багажнике: резина, которая лежит там уже пару месяцев, добавляет веса, а это не лучший способ экономить.

Кроме того, рекомендуется дважды в неделю проверять давление в шинах. Ведь несоответстие норме также увеличивает расход.

Совет 3: не нагружать мотор.

Не стоит постоянно держать обороты в районе отсечки. Это нагружает двигатель и вынуждает его «жрать» больше топлива. Рекомендуется не выходить за границы 2500 оборотов.

Елена Миронова

Читайте также:

Водители узнали о 3 наглых разводах на заправках

В Сети раскрыли новый развод на заправках

Эту ошибку совершает зимой каждый водитель

Популярное

Кожемяко снизил районный коэффициент

Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат

Судьбу детей погибшей при обрушении дома решит Кожемяко

Работать на день больше будут россияне
Загрузка...
Загрузка...