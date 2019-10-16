Вот как можно сократить расход бензина

Цены на топливо постоянно растут, поэтому вопрос экономии стоит остро перед каждым водителем, сообщает DEITA.RU.



Несмотря на все обещания правительства и бонусы нефтяным компаниям, цены на бензин постоянно растут. А водители, в свою очередь, постоянно думают: как бы сократить траты на бензин.

Издание 1GAI поделилось тремя советами.

Совет 1: выбирать экономные машины.

Напимер, в Европе в топах по популярности только «электрички» или гибриды. Для городского жителя, желающего экономить на топливе и заботиться об экологии, это самый лучший вариант. Однако он не подходит тем, кто часто ездит за город или по трассе.

Совет 2: убрать все лишнее.

Если у вас на крыше установлен багажник, снимайте его на время, когда не планируете им пользоваться, например, с понедельника по пятницу. Также разберите, наконец, хлам в обычном багажнике: резина, которая лежит там уже пару месяцев, добавляет веса, а это не лучший способ экономить.

Кроме того, рекомендуется дважды в неделю проверять давление в шинах. Ведь несоответстие норме также увеличивает расход.

Совет 3: не нагружать мотор.

Не стоит постоянно держать обороты в районе отсечки. Это нагружает двигатель и вынуждает его «жрать» больше топлива. Рекомендуется не выходить за границы 2500 оборотов.

Елена Миронова