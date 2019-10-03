Вот как надо проверять масло, чтобы не убить двигатель

Автомеханик дал три важных совета для всех автолюбителей, сообщает DEITA.RU.



Проверка уровня масла в двигателе – необходимая процедура, которую необходимо выполнять как можно чаще. Однако многие водители даже не задумываются о том, что неправильной проверкой уровня масла могут убить двигатель.

Автомеханик дал 3 совета – как правильно проверять уровень масла:

Найти ровную поверхность. Не допускается проверка уровня масла на неровностях, горках или ямах. Неправильно поняв, сколько именно в двигателе масла, вы можете перелить его или, наоборот, оставить на уровне ниже минимального.

Проверять масло только на заглушенном авто

Многие водители, желая сэкономить время, не вынимают ключи из зажигания. Однако проверку масла необходимо проводить только на заглушенном авто.

Проверка в 2 этапа

Необходимо сначала достать щуп, затем протереть его, а уже потом измерять уровень масла. При этом автомеханик рекомендует дать щупу постоять пару минут на втором этапе.

Елена Миронова