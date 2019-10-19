Новости
Передумали: повышение утильбора откладывается
19 Октябрь 2019, 17:15
Вот как найти переплату в квитанциях ЖКХ
19 Октябрь 2019, 16:45
Стали известны причины трагедии на дамбе
19 Октябрь 2019, 16:15
Вот у кого вырастет пенсия
19 Октябрь 2019, 15:45
Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском растет
19 Октябрь 2019, 15:15
Точечной застройке быть: 102 млн просят за кусок земли в спальном районе
19 Октябрь 2019, 14:45
Полиция раскрыла подробности дела о покусанном гаишнике
19 Октябрь 2019, 14:23
Потому что нельзя: жителей столицы разозлили водители автобусов
19 Октябрь 2019, 13:45
Вот как найти переплату в квитанциях ЖКХ
Многие россияне, оплачивающие услуги ЖКХ могут впустую тратить деньги. Каким образом это происходит и как этого избежать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Iphones.
Речь идет о тех услугах, за которые собственники и квартиранты платят, но ими не пользуются.
Например, большинство граждан бессмысленно тратят деньги на оплату радиоточки. Конечно, она предназначена для экстренного оповещения граждан, однако сегодня о чрезвычайной ситуации можно быстрее узнать из социальных сетей или сообщения МЧС на мобильный телефон. Оплата радиоточки в месяц может обходиться до 110 рублей в месяц.
Оплата за стационарный телефон может превышать 300 рублей в месяц. Однако стоит задуматься уже сегодня, когда вам последний раз звонили не на мобильный. Может есть смысл сэкономить эти средства.
За телеантенну тоже приходится платить, хотя многие россияне давно ею не пользуются. В среднем услуга стоит 220 рублей в месяц.
Екатерина Брязгунова