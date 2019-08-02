В последнее время в России все чаще говорят о том, что представители ФНС находят граждан, получающие незаконный доход и переквалифицируют их в индивидуальных предпринимателей. Проще говоря, эти самые подпольные бизнесмены становятся налогоплательщиками и начинают трудиться, так сказать, законно. Каким образом налоговикам удается найти фрилансеров, сообщает DEITA.RU.

По словам экспертов, в первую очередь каждый самозанятый четко должен понимать, чем отличается реальная налоговая проверка от пиар-акции.

По результатам реальной проверки к фрилансеру будут применены две санкции: оштрафуют за работу без регистрации ИП или юрлица, а также доначислят налоги, которые он так и не уплатил.

Примечательно, за весь 2018 года по России было проведено всего лишь 414 налоговых проверок физических лиц. При этом под раздачу попали только те, кто имел какое-либо документальное подтверждение незаконного извлечения прибыли. Например, мастер маникюра сняла угол в торговом центре и заключила договор с администрацией. Этот самый договор и станет подтверждением самозанятости. То же самое касается и договора аренды жилья. Недовольный арендатор может сходить в налоговую и представить договор, тогда у представителей ФНС, пишет портал «Адские бабки», будет повод привлечь собственника к ответственности.

Не менее важным фактором для выявления фрилансеров является получение регулярного дохода на банковскую карту, а если клиенты еще и пишут «за стрижку», так это главный повод прийти с проверкой.

Екатерина Брязгунова