Вот как не дать себя обмануть на АЗС

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Раскрыт доступный каждому способ проверки качества предлагаемого на АЗС бензина с помощью «копеечного» товара из канцелярского магазина. Этот лайфхак поможет автолюбителя обнаружить обман автозаправок до того, как разбавленное или некачественное топливо окажется в бензобаке. Об этом сообщает DEITA.RU.

Эксперты автожурнала «Fastmb» заявляют, что «лакмусовой палочкой» для проверки качества топлива может стать самый обыкновенный тетрадный лист или любая другая бумага.

Нужно взять в руки чистый бумажный лист и «мазнуть» по нему краном бензоколонки. Если след от топлива едва заметен – бензин подходит для использования.

Видимая жирная клякса или четкое пятно, оставшееся после упавшей на лист капли, говорит о наличии в жидкости различных вредных примесей для понижения октанового числа бензина. В ряде случаев, механические присадки добавляются в топливо для улучшения его свойств, но специалисты канала советуют водителям не рисковать своем «четырех колесным» другом и провести такой же эксперимент на другой автозаправочной станции.

Отметим, работа двигателя на некачественном бензине неминуемо приводит к поломкам жизненно важных деталей авто. Всего одна такая «заправка» может негативно сказаться на работе свечей зажигания, катализатора, датчика кислорода, может «убить» топливную систему и двигатель, загрязнить фильтры и форсунки, а также в целом снизить мощность и динамику авто.

Повышенное потребление топлива тоже может говорить о регулярном заливе некачественного бензина.

Екатерина Цой

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