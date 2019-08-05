Мало кто из российских водителей хочет тратить лишние деньги и оплачивать штраф ГИБДД. Ведь каждому автолюбителю не только нужно заправить машину, а топливо нынче очень дорого, так еще ее нужно поддерживать в рабочем состоянии. Каким образом можно не оплачивать штраф ГИБДД, сообщает DEITA.RU со ссылкой на автоэксперта.

Первое и самое важно, что нужно знать, — чтобы не платить штраф за нарушение правил дорожного движения, их нужно просто-напросто не нарушать.

А если уж нарушили, то можно попытаться обжаловать штраф. В случае, когда и обжалование не спасло ситуацию, оплатите штраф вовремя, со скидкой в 50 процентов.

Екатерина Брязгунова