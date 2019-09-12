Вот как не платить штраф за превышение

Есть законный способ избежать уплаты штрафа за превышение скорости, если он пришел по почти, сообщает DEITA.RU.

Согласно российскому закону, ответственность за нарушения, которые сняла дорожная камера, несет именно владелец автомобиля. При этом у хозяина машины есть право обратиться в суд, чтобы обжаловать постановление. Если автовладелец сможет доказать, что за рулем находился какой-то другой человек, то постановление отменят, и штраф платить уже не придется.

Здесь стоит отметить, что речь идет не только о том, что автомобиль продали, но его еще не оформил должным образом новый хозяин, а также о случаях угона и передачи управления транспортного средства третьим лицам.

Учитывая данные факты, желающим не платить штраф нужно помнить, что давность привлечения к ответственности за превышение скорости — два месяца. Данный период начинает исчисляться со дня фиксации.

Если письмо пришло по почте, то оно хранится в отделении до тридцати дней. За «посланием счастья» нужно идти в последний день. Теперь у автовладельца есть десять дней, чтобы оспорить постановление в суде. Также в последний день подается заявление. К этому моменту со дня правонарушения прошло примерно семь недель.

На первом слушании водитель заявляет, что за рулем был не он. Суд откладывается до того момента, как предполагаемый нарушитель придет в суд. Это еще пара недель. И вот наступает день суда, когда настоящий нарушитель кается в суде, однако с момент правонарушения прошло два месяца, и привлечь к ответственности его уже не получится.

Используя данную схему, автоэксперты рекомендуют всегда помнить, что она законна, однако за дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность.

Екатерина Брязгунова