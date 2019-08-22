Банкоматы российских банков регулярно выдают фальшивые купюры. Как этого избежать, сообщает DEITA.RU.

Для начала отметим, что, по данным Центробанка, только за первое полугодие 2018 года удалось выявить фальшивых банкнот на сумму свыше 68 миллионов рублей. Согласно статистическим данным, чаще всего подделывают пятитысячную купюру, на которой изображен город на реке Амур — Хабаровск. При этом на каждый один миллион купюр приходится восемь поддельных.

По словам экспертов, случаи, когда банкомат выдает фальшивку, не редкость. Чтобы избежать подобной ситуации следует, в первую очередь, получать в банкомате такую сумму, которую невозможно выдать пятитысячными купюрами.

Если нужно получить, например, девять тысяч лучше сделать заказ дважды по 4,5 тысячи рублей. Кроме того, качество полученных банкнот нужно проверять немедленно, не отходя от банкомата, а значит – и камер.

Екатерина Брязгунова