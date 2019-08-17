К пенсии в России нужно готовиться смолоду. Эту непреложную истину власти и представители пенсионных фондов пытаются донести через всевозможные источники каждому, кто только что закончил вуз. Главное, что должны запомнить трудящиеся, чтобы через тридцать или даже сорок лет получать достойную пенсию, — нужно работать официально. Однако именно в этой официальной работе и кроются нюансы, которые могут через пару десятков лет аукнуться мизерной пенсией. Что это за моменты, разбирался корреспондент DEITA.RU.

Многие россияне, рассуждая следующим образом, просто-напросто предпочитают работать так сказать полуофициально. Проще говоря, получать минимальную официальную зарплату, а остальную часть — в «конверте». Эти люди, а их, к слову, большинство, уверены в том, что либо не доживут до пенсии, либо пенсионный возраст поднимут еще раз. Ведь один раз у них получилось, почему бы не повторить это еще раз и не поднять пенсионный возраст до 70 или даже 90 лет.

К такому решению россиян еще подталкивают и работодатели, которые предлагают достойную заработную плату сегодня или средненький доход сейчас и отчисления во все необходимые фонды.

Второе, что нужно помнить, — это правильность оформления всех бумаг. Одна-единственная ошибка может стоить гражданину нескольких лет стажа, потому что любые разночтения идут в минус, а не в плюс. Такова система.

Кроме того, существуют недобросовестные работодатели, которые делают запись в трудовой книжке, а отчисления не делают. Чтобы быть уверенным в том, что все выплаты происходят своевременно, рекомендуется регулярно, раз в несколько лет, обращаться в Пенсионный фонд для уточнения размеров отчислений.

Женщинам, собирающимся в декрет, стоит помнить, что стаж будет начисляться во время декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком только в том случае, если до ухода в декрет она работала официально.

Екатерина Брязгунова