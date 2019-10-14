Вот как обычный смартфон помогает водителям

Много функций – один ответ: при помощи данного гаджета водители решают несколько проблем сразу, сообщает DEITA.RU. Незаменимый помощник в пути – смартфон.

Гаджет отменно выполняет функцию навигатора. Как отмечает канал «Рудороги», данная функция смартфонов используется наиболее часто. Существует множество приложений, при помощи которых можно выстраивать маршруты. При этом карты будут доступны водителю даже при отсутствии подключения к интернету.

Вторая незаменимая функция – оповещение о камерах видеофиксации, которые при помощи снимков отправляют информацию о нарушениях в ГИБДД. Обнаружение радаров не идёт вразрез с законодательством России, зато выполняет весьма полезную функцию.

При общении с инспектором ГИБДД смартфон также может сослужить хорошую службу. Так, правила дорожного движения перманентно дополняются и обновляются, поэтому в случае спорной ситуации всегда можно обратиться к нужной статье закона, дабы доказать свою правоту.

Поиск парковки или отеля для проживания можно также облегчить при помощи смартфона. Для установки доступны приложения, которые подскажут водителю гостиницу с возможностью безопасно припарковать автомобиль.

Помимо очевидных функций, смартфон может помочь улучшить дорожную ситуацию в регионе, где находится водитель. Приложение для смартфона «Дороги России» позволяет делиться снимками участков дорог сомнительного качества, с ямами и выбоинами. Кроме того, приложение способно самостоятельно отслеживать состояние дорог, и передавать данные в специальное хранилище.

Софья Корф