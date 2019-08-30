Где обжаловать неправомерный штраф, возможно ли вернуть деньги и какие онлайн сервисы использовать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Autonews».

Штрафы за нарушение ПДД разрешено обжаловать на протяжении 10 дней после получения вами постановления. Обратитесь в организацию, которая выносила постановление. Дорожные штрафы в ГИБДД, нарушение правил парковки в административную дорожную инспекцию.

Штрафы ГИБДД обжаловать через интернет пока нельзя. Напишите жалобу в территориальном отделении ведомства на имя сотрудника, который оформлял нарушение. Альтернатива на начальника отделения. Приложите копии документов на машину и штрафного постановления. Объясните, почему штраф наложен неправомерно. Вы можете выслать документы в заказном письме.

Штрафы с камер возможно оспорить и в территориальном отделе ГИБДД, и в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД.

Штрафы МАДИ можно обжаловать на сайте «Автокод». Штрафы АМПП точно так же.

Оплата эвакуации или возврат средств за штрафстоянку возможны на протяжении восьми дней после отмены постановления о нарушении ПДД. Для этого придется идти в АМПП, писать заявление со своими данными и приложить постановление об отмене наказания или копию судебного решения. Туда же документы на автомобиль и реквизиты лицевого счета. Недостающие бумаги требуется предоставить в течение следующих 90 дней. Деньги вернут на протяжении восьми дней.

Анастасия Туркова