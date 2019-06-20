Из-за повышения возраста выхода на пенсию мужчины буквально остались без средств к существованию, сообщает DEITA.RU.



Эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и исследователи РАНХиГС выяснили, как складываются дела на рынке труда. Исследователей интересовало насколько возможно сейчас найти работу людям предпенсионного возраста.

Выяснилось, что за последние годы возможности для пожилых людей найти работу значительно снизились. Хуже всего дела обстоят у мужчин: с 2010 года их шансы найти работу после 50 лет упали на 40%.

Как говорится в результатах исследований, сейчас складывается следующая тенденция. Женщин пожилого возраста все охотнее берут на работу на госслужбу и в сферу образования. А вот мужчин вытесняют в торговлю и сферу услуг.

Исследователи отметили, что больше всего шансов найти работу есть у мужчин с высшим образованием.

Еще одна тенденция, которая вытекает из предыдущей: более 50% пожилых мужчин вынуждены зарабатывать физическим трудом. Лишь треть мужчин старше 50 лет заняты высокопрофессиональной деятельностью.

Специалисты также отметили, что пенсионная реформа, к окончанию которой возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет, а для мужчин 65, сделает трудоустройство еще боле проблематичным. Дело в том, что рабочие места будут освобождаться еще медленнее, а работников меньше не станет.

Елена Миронова