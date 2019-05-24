Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал Зеленского, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Кравчук оценил первые шаги на посту главы государства Владимира Зеленского и дал несколько советов. Он назвал смелыми шаги Зеленского, базирующимися на реалиях. Зеленский для Кравчука – человек без вождизма и популизма.

Первые кадровые назначения Зеленского названы удачными, а его команда – опытной. Президенту предложили каждую минуту своего рабочего и нерабочего времени посвящать борьбе за лучшую жизнь украинского народа и строить отношения с остальными странами на крепкой основе стратегических национальных интересов Украины. Однако диалог с Россией, по словам Кравчука, нужно начинать.

Анастасия Туркова