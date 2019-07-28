Прохождение техосмотра в ближайшее время станет для каждого российского автомобилиста настоящей проблемой. Накануне президент Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за движение без диагностической карты, а также за проведение так называемого «серого» техосмотра. Каким образом автовладельцам стоит подготовиться к прохождению автоосмотра, сообщает DEITA.RU.

Нужно проверить рулевое управление. Люфт не должен быть более 10 градусов.

Тормозам и тормозным системам нужно уделить особое внимание. Любые, даже самые незначительные дефекты, исправлять следует моментально. Состояние стояночного тормоза стоит проверить.

Ремни безопасности должны быть все на месте и функционировать.

Не забудьте посмотреть замки на дверях. Если один сломан, ремонтируйте.

Звуковой сигнал также должен быть максимально исправен. Омыватели, дворники и стеклоподъемники обязательно в рабочем состоянии.

Аптечка, огнетушитель и треугольник положите в багажник. Без них диагностической карты тоже получить невозможно.

Екатерина Брязгунова