Вот как получить права, когда провалил экзамен ГИБДД

Россиянин нашел способ отменить незачет по экзамену в ГИБДД по вине коррумпированного полицейского. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автовзгляд».

Россиянин сдавал практическую часть экзамена в городе. В процессе движения по установленному экзаменационному маршруту мужчина получил задание разогнать автомобиль до максимально разрешенной скорости от сотрудника ГИБДД на разбитом участке дороги, буквально за несколько метров от начала действия знака «40 километров в час».

Вспомнив, о чем говорилось в статье 10.1 Правил дорожного движения РФ, испытуемый решил разогнать автомобиль лишь до 45 километров в час, за что тут же получил пять штрафных баллов от инспектора и «незачет».

В этот же день гражданин подал на инспектора в суд за незаконное выставление оценки и через некоторое время выиграл дело. Судья ознакомилась с экзаменационными документами, видео-записью из ученической машины, сопоставила с действующим законодательством и вынесла решение в пользу обратившегося. Мужчина получил «зачет» и успешно получил права.

Екатерина Цой