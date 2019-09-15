Вот как получить выплаты ОСАГО при ДТП без виновных

Получить выплаты по ОСАГО, если виновные в ДТП так и не определены, реально. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автовзгляд».

Независимо от того, почему виновная сторона не определена (отсутствие свидетельских показаний, оправдание судом нарушителя, отказ от вины и т.д.) для получения компенсации необходимо провести дополнительную проверку по факту происшествия. В ответ на ваш запрос сотрудники ГИБДД проведут административное расследование и передадут дело в суд с соответствующим определением.

Если и суд не сможет сдвинуть решение «денежного вопроса» с мертвой точки, то в дело вступит обязательство ОСАГО перед участниками ДТП. Согласно двенадцатой статье закона «об ОСАГО», страховые компании обязаны в равных долях возместить ущерб участников дорожно-транспортного происшествия, если вина последних не была установлена в судебном порядке.

При установленном отсутствии вины участников никто компенсировать потери водителей не будет.

Напомним, ответственность за страховые выплаты лежит на установленном виновнике аварии. До установления степени вины страховая компания не приступит к возмещению ущерба пострадавшей стороне.

Екатерина Цой