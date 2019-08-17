Бывают случаи, когда инспектор Госавтоинспекции остановил автолюбителя на трассе, однако по каким-то причинам сразу не подходит. Как поступить в этой ситуации, чтобы не получить штраф за неповиновение сотруднику ДПС, сообщает DEITA.RU со ссылкой на автоэксперта.

Первый самый просто способ — выйти из автомобиля, подойти к инспектору и вежливо напомнить о себе. Здесь нужно четко понимать, что выходить из автомобиля нужно очень аккуратно, чтобы вас не оштрафовали как пешехода.

Второй более изощренный способ. Если инспектор не подошел в течение первых трех минут, можно смело доставать смартфон и записывать на видео всю ситуацию. Только после этого следует уезжать.

Напомним, что, согласно российскому законодательству, подходить к водителю инспектор обязан незамедлительно после остановки.

Екатерина Брязгунова