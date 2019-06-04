В автошколах нас всех инструктировали, как нужно сидеть за рулем, как отрегулировать высоту кресла и на каком расстоянии от руля его разместить, сообщает DEITA.RU. Но этот инструктаж – не верный.

Не нужно вжиматься в пол вместе с сидением и пытаться распластаться там. Вы не будете ощущать машину лучше таким образом.

Наоборот, сидение стоит поднять, оставив небольшое расстояние от головы до потолка. Так гораздо удобнее вести автомобиль и отслеживать все необходимые процессы. Вы видите капот, можете припарковаться, как вам удобно, проще становится контролировать движение.

Положение рук – по аналогии с циферблатом часов – на 9 и 3 часа, можно повыше. Руки немного согните в локтях.

Ногу при торможении немного согните в колене, но не растягивайте, не надо нажимать на педаль мысочками.

Анастасия Туркова