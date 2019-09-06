Выйти на пенсию в возрасте 55 и 60 лет – реально и сегодня, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источник в «Единой России».

Если эта пенсия – не государственная, прибавили в правительстве.

В таком случае женщинам дадут право стать пенсионерками в 55, а мужчинам позволят уйти на заслуженный отдых в 60. Инвалидам и работникам Крайнего севера позволят уйти на пенсию и того раньше.

При этом депутаты убрали страховой стаж из списка оснований для получения выплат в НПФ.

Анастасия Туркова