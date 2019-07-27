Российский автолюбитель не только не оплатил штраф за нарушение ПДД, выписанный ГИБДД, но и смог удалить данные о штрафе из базы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Car.ru.

По словам водителя, в 2015 году он получил штраф ГИБДД, однако не оплатил его. Вскоре документ был передан судебным приставам, но и после этого автолюбитель не предпринял попыток заплатить долг. Вскоре информация о штрафе исчезла с официального ресурса ФССП, и водитель обратился в Госавтоинспекцию, чтобы и там его удалили.

Стоит отметить, что россиянин упирал на статью 31.9 КоАП, в которой говорится, что постановление о назначении административного наказания не может быть исполнено после двух лет со дня вступления в законную силу.

В результате штраф отменили, так как вышли все сроки давности.

Екатерина Брязгунова