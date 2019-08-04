При серьёзном нарушении правил дорожного движения, автолюбителя может ожидать либо лишение прав, либо немаленький штраф. Как отделаться лишь денежными взысканиями, сообщает DEITA.RU.

Если автолюбитель «попался» на серьёзном нарушении правил дорожного движения и не желает лишиться прав на несколько месяцев, есть несколько вариантов, отмечает «Автовзгляд».

Прямое признание своей вины может смягчить наказание инспектора. Вторая немаловажная деталь – отсутствие более ранних правонарушений. Инспектор в любом случае обращается к базе данных ГИБДД. Если ранее водитель не нарушал ПДД, вероятнее всего его ожидает лишь штраф. Если же имеются неоплаченные штрафы, необходимо уверить представителя полиции, что в скором времени они будут погашены.

Значение имеет и то, в каком состоянии совершено нарушение – лицам в состоянии аффекта может быть сделана небольшая поблажка.

Помимо вышеуказанных моментов, закон более лоялен к матерям малолетних детей, несовершеннолетним, а также беременным.

Софья Корф