В РПЦ много правил насчет зарплат и выбора автомобиля, сообщает DEITA.RU.



Представитель Русской православной церкви Владимир Легойда рассказал журналистам, сколько может заработать служитель церкви. По его словам, у священник зарабатывает только то, что жертвуют ему прихожане.

Как пишет ТАСС, у священнослужителя не может быть другого дохода, кроме как «от алтаря». Более того, по внутренним правилам церкви, его уровень жизни должен быть таким же, как и у его прихожан.

Ещё один вопрос, который многих интересует - автомобили для священников. Легойда напомнил слова патриарха Кирилла о том, что священнослужители «должны размышлять над тем, в какой автомобиль садятся».

Ранее СМИ сообщали об уровне доходов служителей РПЦ. Официально они не могут быть иметь зарплату, однако известно, что в Москве настоятели получают от ста тысяч до миллиона, рядовой священник - от 60 тысяч рублей. В регионах уровень доходов может быть ниже: от 20 тысяч до 200.

Елена Миронова