Вот как в российских школах борются с мобильниками

Учебный год 2019/20 начался с неожиданной новинки. Руководитель Министерства просвещения Ольга Васильева рекомендовала всем школам отказаться от смартфонов, чтобы они не мешали детям грызть гранит науки. О том, как исполняется важная рекомендация и на какие ухищрения приходится идти родителям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.



Отказ от смартфонов в пользу кнопочных телефонов

Чтобы всегда оставаться со старшеклассниками и учениками средней школы на связи, родители приобретают ребятам кнопочные телефоны. Различные чаты и интернет больше не отвлекают от учебы, а позвонить родителям в случае чего всегда можно.

Никаких телефонов

С малышами ситуация обстоит иначе. Учеников начальной школы чаще всего в школу отводят и забирают, поэтому принято решение просто не давать детям телефон.

Ответственное отношение

В некоторых школах отказаться от гаджетов приняли решение сами ученики. Процесс отказа от мобильников контролируется очень просто: по всему учебному заведению развешаны соответствующие напоминалки.

Централизованный запрет

В некоторых российских регионах на протяжении нескольких лет действует централизованный запрет на мобильные телефоны в школе. Речь идет о Санкт-Петербурге, Грозном и даже Уфе. Так, в школах Питера при входе вместе с верхней одеждой ученики сдают и смартфоны, а выходя из школы, забирают их.

«Умные» часы

Чтобы всегда оставаться с ребенком на связи, некоторые родители заменили смартфон на «умные» часы. Благодаря такому гаджету взрослые всегда могут связаться с ребенком, а также узнать, где и с кем она находится.

Екатерина Брязгунова