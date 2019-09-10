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Вот как в российских школах борются с мобильниками
10 Сентябрь 2019, 15:15
Учебный год 2019/20 начался с неожиданной новинки.
Руководитель Министерства просвещения Ольга Васильева рекомендовала всем школам
отказаться от смартфонов, чтобы они не мешали детям грызть гранит науки. О том,
как исполняется важная рекомендация и на какие ухищрения приходится идти
родителям, сообщает DEITA.RU со
ссылкой на РГ.
Отказ от смартфонов в пользу кнопочных телефонов
Чтобы всегда оставаться со старшеклассниками и учениками средней школы на связи, родители приобретают ребятам кнопочные телефоны. Различные чаты и интернет больше не отвлекают от учебы, а позвонить родителям в случае чего всегда можно.
Никаких телефонов
С малышами ситуация обстоит иначе. Учеников начальной школы чаще всего в школу отводят и забирают, поэтому принято решение просто не давать детям телефон.
Ответственное отношение
В некоторых школах отказаться от гаджетов приняли решение сами ученики. Процесс отказа от мобильников контролируется очень просто: по всему учебному заведению развешаны соответствующие напоминалки.
Централизованный запрет
В некоторых российских регионах на протяжении нескольких лет действует централизованный запрет на мобильные телефоны в школе. Речь идет о Санкт-Петербурге, Грозном и даже Уфе. Так, в школах Питера при входе вместе с верхней одеждой ученики сдают и смартфоны, а выходя из школы, забирают их.
«Умные» часы
Чтобы всегда оставаться с ребенком на связи, некоторые родители заменили смартфон на «умные» часы. Благодаря такому гаджету взрослые всегда могут связаться с ребенком, а также узнать, где и с кем она находится.
Екатерина Брязгунова
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