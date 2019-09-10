telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Вот как в российских школах борются с мобильниками

10 Сентябрь 2019, 15:15

образование, школа, дети, урок 2

Учебный год 2019/20 начался с неожиданной новинки. Руководитель Министерства просвещения Ольга Васильева рекомендовала всем школам отказаться от смартфонов, чтобы они не мешали детям грызть гранит науки. О том, как исполняется важная рекомендация и на какие ухищрения приходится идти родителям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Отказ от смартфонов в пользу кнопочных телефонов

Чтобы всегда оставаться со старшеклассниками и учениками средней школы на связи, родители приобретают ребятам кнопочные телефоны. Различные чаты и интернет больше не отвлекают от учебы, а позвонить родителям в случае чего всегда можно.

Никаких телефонов

С малышами ситуация обстоит иначе. Учеников начальной школы чаще всего в школу отводят и забирают, поэтому принято решение просто не давать детям телефон.

Ответственное отношение

В некоторых школах отказаться от гаджетов приняли решение сами ученики. Процесс отказа от мобильников контролируется очень просто: по всему учебному заведению развешаны соответствующие напоминалки.

Централизованный запрет

В некоторых российских регионах на протяжении нескольких лет действует централизованный запрет на мобильные телефоны в школе. Речь идет о Санкт-Петербурге, Грозном и даже Уфе. Так, в школах Питера при входе вместе с верхней одеждой ученики сдают и смартфоны, а выходя из школы, забирают их.

«Умные» часы

Чтобы всегда оставаться с ребенком на связи, некоторые родители заменили смартфон на «умные» часы. Благодаря такому гаджету взрослые всегда могут связаться с ребенком, а также узнать, где и с кем она находится.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Васильева выступила против телефонов в школах Названы главные ошибки родителей школьников Пенсионная реформа 2024 года коснется только женщин

Последнее

Блокировать счета россиян будут по-новому

Россиянам придумали наказание за ложный вызов скорой

Скоро траты на бензин опустошат кошельки автолюбителей

Стоимость услуг ЖКХ взлетит на четверть
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

10 Сентябрь 2019, 18:32

Популярный у россиян продукт оказался опасным

10 Сентябрь 2019, 18:30

Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах

10 Сентябрь 2019, 18:25

«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян

10 Сентябрь 2019, 18:15

Полисы ОСАГО подешевели

10 Сентябрь 2019, 18:00

Названы симптомы рака у мужчин

10 Сентябрь 2019, 17:45