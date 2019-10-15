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Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат

банк, банкомат

Страшный сон любого владельца банковской карты — банкомат забрал «пластик» и больше возвращает. Что делать в данной ситуации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на канал «Генератор идей».

Во-первых, нужно нажать на кнопку «Отмена» и длительное время удерживать палец на данной кнопке. Время может пройти от десяти секунд до пяти минут. Главная задача — дождаться появления надписи «Завершить обслуживание».

Во-вторых, когда данная надпись все-таки появилась, ни в коем-случае не отпускать палец с кнопки «Отмена». Продолжая нажимать на нее, другой рукой касаетесь кнопки «Да».

Сразу после процедуру, карта должна вернуться.

Екатерина Брязгунова

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