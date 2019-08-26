Все обещания властей не реализуются на местах. Люди предпенсионного возраста жалуются на то, что их буквально «бросили под гусеницы пенсионной реформы», сообщает DEITA.RU.



Когда в России повышали пенсионный возраст для женщин и мужчин, они обещали: до законного выхода на пенсию уволить сотрудника предпенсионного возраста работодатель не сможет. А если рискнет, получит огромный штраф и уголовку.

Как стало известно «СП», на деле все обещания, кроме возраста выхода на заслуженный отдых, не работают. По крайней мере, на местах работники прокуратуры выполнять свои обязанности не спешат.

Своей историей с изданием поделилась 53-летняя Валентина Сиротенко (фамилия изменена). Женщина многие годы проработала в одной компании, однако за несколько лет до пенсии ей стали намекать, что пора увольняться. Однако женщина была против - куда ей за пару лет до пенсии?

Только вот однажды Валентине стало плохо прямо на рабочем месте. С сердечным приступом ее увезла скорая помощь, к счастью, врачи смогли откачать. Но когда женщина вернулась на работу с больничного, узнала, что уволена - по собственному желанию.

Женщина пошла жаловаться в районную прокуратуру, но там помогать ей отказались: мол, ваша же подпись на заявлении. И вообще - поберегите нервы.

Еще одна история про то, что даже для выхода на пенсию по новому возрасту у россиянок часто не хватает стажа. Например, когда кризис 90-х ударил по стране, многие бросили работу в институтах, на заводах и зарабатывали деньги на жизнь как могли. Разумеется, без записи в трудовой.

«Самое печальное, что и пожаловаться, оспорить данный пробел в законодательстве некуда. Нас просто бросили под гусеницы пенсионной реформы. Пожертвовали нами. Только ради чего и кого?», – жалуются россияне.

Елена Миронова