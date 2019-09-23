Новости
В ГИБДД рассказали, когда проходить техосмотр
24 Сентябрь 2019, 02:30
От этого постыдного номера массово отказываются россияне
24 Сентябрь 2019, 01:30
Тайна пенсионного фонда раскрыта
24 Сентябрь 2019, 00:30
Сбербанк сделал подарок таким иностранцам
23 Сентябрь 2019, 23:45
Озвучены подробности ипотеки под 2 процента для дальневосточников
23 Сентябрь 2019, 23:15
Кремль ответил на обвинения WADA
23 Сентябрь 2019, 22:45
Невиновен: врачей освободят от уголовщины
23 Сентябрь 2019, 22:15
Китай «отвернул» от России еще одного друга
23 Сентябрь 2019, 21:45
Вот как власти Приморья поддерживают малый и средний бизнес
23 Сентябрь 2019, 18:58
В Приморье сосредоточена треть бизнеса всего Дальнего Востока, для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году в регион было направлено более семисот миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.
Сотрудники центра «Мой бизнес» дадут ответы на все интересующие вопросы. Работа организована при поддержке краевой администрации. Консультации, тренинги, финансовая помощь, поддержка в экспорте продукции – теперь бизнесмены Приморья могут обращаться и в филиалы центра, расположенные в разных районах края.
Софья Корф
Читайте также:
Япония приглашает приморцев на стажировку в крупной корпорации
Осторожно: этими схемами мошенники пользуются и сейчас
"Некому летать": бортпроводников массово "косит" неизвестная болезнь
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...