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В ГИБДД рассказали, когда проходить техосмотр

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Deita TV

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За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Вот как власти Приморья поддерживают малый и средний бизнес

23 Сентябрь 2019, 18:58

море, небо, владивосток, дальзавод,

В Приморье сосредоточена треть бизнеса всего Дальнего Востока, для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году в регион было направлено более семисот миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники центра «Мой бизнес» дадут ответы на все интересующие вопросы. Работа организована при поддержке краевой администрации. Консультации, тренинги, финансовая помощь, поддержка в экспорте продукции – теперь бизнесмены Приморья могут обращаться и в филиалы центра, расположенные в разных районах края.

Софья Корф

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