Вот как власти Приморья поддерживают малый и средний бизнес

В Приморье сосредоточена треть бизнеса всего Дальнего Востока, для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году в регион было направлено более семисот миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники центра «Мой бизнес» дадут ответы на все интересующие вопросы. Работа организована при поддержке краевой администрации. Консультации, тренинги, финансовая помощь, поддержка в экспорте продукции – теперь бизнесмены Приморья могут обращаться и в филиалы центра, расположенные в разных районах края.

Софья Корф



