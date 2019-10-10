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Вот как водителей наказывают за несуществующее нарушение
Получить штраф можно даже если превышать скорость не более,
чем на 20 км/ч, сообщает DEITA.RU.
Водители узнали о новых способах инспекторов ГИБДД развести водителей и повысить свою раскрываемость. Речь идет о наказании за превышение скорости меньше, чем на 20 км/ч.
Вот как действуют гаишники: они встают за знаком ограничения скорости и начинают ловить водителей. Причем, остановить могут и тех, кто превышает всего на 10 км/ч – то есть, укладывается в разрешенный люфт 20 км/ч.
Только вот штраф будет выписан не за превышение, а за игнорирование запрещающего знака. Так как размер штрафа небольшой, водители соглашаются его оплатить. Таким образом ГИБДД улучшают свою статистику.
Елена Миронова