Вот как водителей наказывают за несуществующее нарушение

Получить штраф можно даже если превышать скорость не более, чем на 20 км/ч, сообщает DEITA.RU.



Водители узнали о новых способах инспекторов ГИБДД развести водителей и повысить свою раскрываемость. Речь идет о наказании за превышение скорости меньше, чем на 20 км/ч.

Вот как действуют гаишники: они встают за знаком ограничения скорости и начинают ловить водителей. Причем, остановить могут и тех, кто превышает всего на 10 км/ч – то есть, укладывается в разрешенный люфт 20 км/ч.

Только вот штраф будет выписан не за превышение, а за игнорирование запрещающего знака. Так как размер штрафа небольшой, водители соглашаются его оплатить. Таким образом ГИБДД улучшают свою статистику.

Елена Миронова