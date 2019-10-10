telegr wh call

Новости

Вот как водителей наказывают за несуществующее нарушение

10 Октябрь 2019, 01:15

Россиянам станет еще сложнее выпивать

10 Октябрь 2019, 00:30

Полномочия полиции расширили в России

9 Октябрь 2019, 23:45

Ставки по ипотеке могут упасть до конца года

9 Октябрь 2019, 23:15

Минфин опять меняет систему налогообложения

9 Октябрь 2019, 22:45

Россиянам не хватает денег даже на ипотеку

9 Октябрь 2019, 22:15

Вот как японцы угомонили браконьеров из КНДР

9 Октябрь 2019, 21:45

Слитыми в Сеть данными Сбербанка уже пользуются мошенники

9 Октябрь 2019, 21:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Вот как водителей наказывают за несуществующее нарушение

Машина ГИБДД, машины около обочины

Получить штраф можно даже если превышать скорость не более, чем на 20 км/ч, сообщает DEITA.RU.

Водители узнали о новых способах инспекторов ГИБДД развести водителей и повысить свою раскрываемость. Речь идет о наказании за превышение скорости меньше, чем на 20 км/ч.

Вот как действуют гаишники: они встают за знаком ограничения скорости и начинают ловить водителей. Причем, остановить могут и тех, кто превышает всего на 10 км/ч – то есть, укладывается в разрешенный люфт 20 км/ч.

Только вот штраф будет выписан не за превышение, а за игнорирование запрещающего знака. Так как размер штрафа небольшой, водители соглашаются его оплатить. Таким образом ГИБДД улучшают свою статистику.

Елена Миронова

Читайте также:

Незначительные нарушения ПДД, за которые можно остаться без прав

Развод на узкой дороге – что нужно знать?

Наглый развод от инспекторов ГИБДД с огнетушителем

Популярное

Ответ на скандал: Россия не пустит США в страну

«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян

Возраст получения пенсий снижен в России

Распродажа товаров сгоревшего ТЦ начнется на этой неделе
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...