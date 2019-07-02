В России нет закона, согласно которому злостные нарушители, лишились бы права управлять автомобилем пожизненно. Однако есть две ситуации, которые сделают из автолюбителя пешехода навсегда, сообщает DEITA.RU.

Первый способ прост и связан с тем, что за каждое административное правонарушение, согласно букве закона, придется отвечать отдельно. Таким образом, если водитель, которого лишили прав за пьянку, снова сядет за руль и вновь попадется в руки инспекторам ГИБДД, будет лишен прав еще на полтора года. В общей сложности, пешеходом гражданину придется быть не менее трех лет. На сегодняшний день, пишет Автовзгляд, есть люди, которые лишены таким образом водительского удостоверения на срок 10 и более лет.

Второй способ навсегда остаться без прав — запрет на управление автомобилем по медицинским показателям. В России существует ряд заболеваний, при которых в праве вождения автомобиля, отказывают.

Екатерина Брязгунова