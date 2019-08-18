Пенсионные накопления граждан кочуют из ПФР в НПФ без их согласия, сообщает DEITA.RU. Подобные мошеннические схемы поставлены на поток, и повторяются у многих россиян.

Оказывается, что некоторые россияне «самостоятельно» переводят свои накопления из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды, но за них это делают мошенники.

Все соответствующие заявления о переводе средств оказываются с фальшивой подписью, адресом и другим номером телефона. Чтобы вернуть свои средства россиянам приходится обращаться в суд, приложив массу усилий.

Так, одна из россиянок решила проверить свои пенсионные накопления, зайдя на сайт Госуслуг она обнаружила, что ее средства были переведены в НПФ «Будущее». После обращения в фонд, женщине предложили заплатить 70 тысяч рублей, при этом условии, что ее деньги останутся в фонде, а сама потерпевшая не пойдет в суд.

Однако, такое положение дел ее не устроило девушка и она собрала документы и обратилась в суд. В ходе сбора документов, выяснилось, что везде были использованы поддельные документы, не ее подпись и даже фальшивое нотариальное заявление. Рассмотрение самого дела прошло достаточно быстро и на втором заседании фонд обязали вернуть средства в ПФР. При этом она добавила, что во время подачи иска желательно прописать требование о возвращении инвестиционного дохода, иначе придется подавать еще один иск.

Иван Юрьев