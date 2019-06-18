Огнетушитель в машине – вещь полезная, но хранить его нужно правильно, чтобы не возникало претензий у ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

По правилам огнетушитель нужно размещать возле водителя, чтобы быстро воспользоваться им, когда потребуется. Так что багажник – не лучший вариант хранения. Вам придется тогда прятать его, чтобы у инспектора не было повода выписать штраф. Лучше расположите его в салоне, закрепив хомутами.

Впрочем, вы можете приобрести Pocket Fire - портативный огнетушитель, помещающийся даже в кармане. Он тоже эффективен.

Анастасия Туркова