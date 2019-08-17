Автомобилисты многих российских городов сталкиваются с проблемой рухнувших на машины деревьев. Разумеется, ни один здравомыслящий человек, увидев на своем автомобиле ранним утром толстый ствол гнилого дерева, не обрадуется. Единственное, что будет его волновать, можно ли получить компенсацию за повреждённый автомобиль, и если можно — то как. Что нужно делать в такой ситуации, сообщает DEITA.RU.

Главное — не паниковать и помнить, что выплатить компенсацию должно будет то предприятие, на балансе которого находится данное дерево.

Сразу после того, как дерево рухнуло, владельцу поврежденного автомобиля нужно зафиксировать повреждение и состояние ствола на фото и видеотехнику, желательно все это делать с привлечением свидетелей. Кроме того, чтобы полностью себя обезопасить рекомендуется сохранить фрагмент дерева. Он может потребоваться для проведения экспертизы. После того, как все необходимые сведения собраны, можно писать претензию к организации, в которой, само собой, будет отказано. Только после этого можно обращаться в суд.

Помните, что выплаты можно будет добиться только в том случае, если дерево действительно было трухлявое, а объявления о природных катаклизмах до вас так не до шли.

Екатерина Брязгунова