Вот как выйти на пенсию раньше

Благодаря новым поправкам в закон, пенсия будет выплачена мужчинам и женщинам, достигшим 60 и 55 лет соответственно, сообщает DEITA.RU. Это осуществится благодаря работе негосударственных пенсионных фондов России. Подобные поправки в закон уже одобрены Правительством.

Недавняя пенсионная реформа собрала значительное количество недовольных. Из-за нововведений как мужчины, так и женщины страны смогут уйти на заслуженный отдых лишь через пять лет после прежнего срока выхода на пенсию.

Однако получать выплаты по возрасту, установленному до проведения реформы можно, если стабильно делать пенсионные отчисления в негосударственные пенсионные фонды – НПФ. Именно выплаты из НПФ будут поддерживать пенсионеров до начисления государственной части пенсии по возрасту, отмечает официальный интернет-ресурс партии власти.

Данная мера, по мнению законотворцев, позволит пенсионерам по возрасту иметь неплохой доход, а также даст возможность сделать накопления. Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.

Софья Корф