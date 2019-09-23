telegr wh call

Новости

В ГИБДД рассказали, когда проходить техосмотр

24 Сентябрь 2019, 02:30

От этого постыдного номера массово отказываются россияне

24 Сентябрь 2019, 01:30

Тайна пенсионного фонда раскрыта

24 Сентябрь 2019, 00:30

Сбербанк сделал подарок таким иностранцам

23 Сентябрь 2019, 23:45

Озвучены подробности ипотеки под 2 процента для дальневосточников

23 Сентябрь 2019, 23:15

Кремль ответил на обвинения WADA

23 Сентябрь 2019, 22:45

Невиновен: врачей освободят от уголовщины

23 Сентябрь 2019, 22:15

Китай «отвернул» от России еще одного друга

23 Сентябрь 2019, 21:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Вот как выйти на пенсию раньше

23 Сентябрь 2019, 19:15

пешеход, пенсионер, старик, дедушка

Благодаря новым поправкам в закон, пенсия будет выплачена мужчинам и женщинам, достигшим 60 и 55 лет соответственно, сообщает DEITA.RU. Это осуществится благодаря работе негосударственных пенсионных фондов России. Подобные поправки в закон уже одобрены Правительством.

Недавняя пенсионная реформа собрала значительное количество недовольных. Из-за нововведений как мужчины, так и женщины страны смогут уйти на заслуженный отдых лишь через пять лет после прежнего срока выхода на пенсию.

Однако получать выплаты по возрасту, установленному до проведения реформы можно, если стабильно делать пенсионные отчисления в негосударственные пенсионные фонды – НПФ. Именно выплаты из НПФ будут поддерживать пенсионеров до начисления государственной части пенсии по возрасту, отмечает официальный интернет-ресурс партии власти.

Данная мера, по мнению законотворцев, позволит пенсионерам по возрасту иметь неплохой доход, а также даст возможность сделать накопления. Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.

Софья Корф

Читайте также:

Вот кому повысят пенсию в октябре

«Совсем оборзели»: россияне в шоке от пенсий звезд

Власти законно лишат половины пенсии таких россиян

Популярное

Пьяный или усталый: новый развод ГИБДД лишает прав

Американцы не ожидали такого ответа Шойгу

Ничего не боятся: северокорейские рыбаки пришли на север Приморья

Цены на машины в России скоро взлетят
‡агрузка...
Загрузка...