Вот как японцы угомонили браконьеров из КНДР

Японские пограничники устроили показательную порку браконьерам из КНДР в Японском море, сообщает DEITA.RU.



История произошла в районе богатого дарами океана морского района Яматодай, в 350 километрах от побережья Японии. Не так уж далеко от территориальных вод России, между прочим.

Крупный траулер, буквально напичканный корейскими браконьерами, активно промышлял в этой зоне. Но вдруг, после «контакта» с японскими пограничниками, поразительно быстро утонул. Буквально за 20 минут 60 человек оказались за бортом.

Японские военные выловили всех и каждого и отправили на соседние мелкие шаланды, которые роем ютились у потерпевшего бедствие траулера. Каждая из них буквально увешана добытыми морепродуктами, как гирляндами.

Пограничники разогнали оставшихся браконьеров водометами. Официально японские власти объявили, что инцидент произошел из-за столкновения траулера с кораблем японской береговой охраны. При этом, «японец» совсем не пострадал. Зону предполагаемого столкновения контролировала боевая авиация и другие корабли рыбного надзора.

Подобные нестыковки указывают на то, что это было не просто досадное недоразумение. Трупы Токио пока не нужны, но это более чем очевидный сигнал для обнаглевших корейских браконьеров о том, что в следующий раз будет плохо.

Для рыбаков КНДР такой промысел является едва ли не единственным источником получения живых денег. Незаконно добытую продукцию можно продать. Говорят, что браконьерство «крышуют» корейские спецслужбы, имеющие свой процент. Нищие корейцы в долг берут дешевую китайскую солярку, расплачиваясь с нажитого в российской или японской части моря.

Но есть и серьезные морские разорители - взять хотя бы тот же потопленный траулер, для обеспечения которого нужны солидные деньги.

Северные корейцы привыкли к тому, что действовать в Японском море они могут практически безнаказанно. Историческая лояльность России и тактичные опасения Японии «абы чего не вышло» развязали руки браконьерам. По слухам, рыбаки даже позволяют себе глумиться над пограничниками, показушно направляя оружие в сторону судов рыбоохраны.

Примечательно, что применение силы в районе Яматодай по факту запрещено. Пограничники ранее могли только требовать покинуть зону. Но если вышеописанный инцидент и взаправду был не так прост, как его выставили японцы, то это может означать лишь то, что браконьеры преодолели точку кипения.

Так или иначе, японская рыбоохрана показала российской, где находится верхний предел терпения. А у наших он явно где-то на заоблачной высоте.

Десятки инцидентов с «тучами» браконьерских шхун в приморских бухтах, многочисленные видео в соцсетях, хамское поведение самих рыбаков, продолжающих промысел даже при встрече со спецслужбами - поводов серьезно возмутиться хватает.

17 сентября произошел пока что самый громкий инцидент. Экипаж пойманных лодок оказал сопротивление, и несколько пограничников были ранены. Тогда на восьмерых российских пограничников напали 66 вооруженных вилами и баграми корейцев. Они пытались выхватить автоматы.

Пограничники отбились, и экипаж был доставлен в Находку для разбирательства. На борту было обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба, три акулы. У браконьеров изъяты морепродукты и орудия лова.

Общественность призывает российских пограничников последовать примеру японцев и как следует припугнуть попутавших берега рыбаков из КНДР.

Так, этот инцидент журналист Игорь Мальцев назвал это вооруженным пиратством и призвал наказывать по всей строгости. «Пиратские суда надо топить со всем экипажем. Потому что это – легальная цель», - написал он в своем блоге.

Василий Кучин