Чтобы легально сократить рабочий день, нужно всего лишь максимально долго откладывать обеденный перерыв. Тогда вторая часть рабочего дня станет максимально короткой, сообщает DEITA.RU. Такой лайфхак был опубликован в Twitter. За несколько часов его лайкнули свыше 20 тысяч человек.

По словам комментаторов, все, у кого работодатель позволяет обедать в любое удобное время, так и поступают. При этом, чтобы не умирать от голода, многие берут небольшой перекус и съедают его прямо на рабочем месте около полудня.

Наиболее продвинутые отметили, что они совсем отказываются от обеда, таким образом сокращая свой рабочий день на один час.

Екатерина Брязгунова