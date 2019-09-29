Вот как защититься от развода ГИБДД на алкоголь

Каких чудес на российских дорогах не встретишь. Один из них — ушлые сотрудники ГИБДД, желающие подзаработать на взятках. DEITA.RU сообщает о том, какие образом можно избежать нежелательной проверки на алкоголь.

Первое, что необходимо сделать трезвому водителю, которого инспектор ГИБДД подозревает в пьянстве за рулем, это задать вопрос, а какие именно признаки опьянения присутствуют у водителя. Согласно 475-м постановлению правительства, пишет канал «Авто клуб», требовать «подуть в трубочку» страж порядка имеет право только при наличии запаха изо рта, нечеткой речи, изменении цвета лица и похожих признаков опьянения.

Второй не менее действенный способ — требовать от сотрудника ДПС пригласить двух понятых. Также не забывайте, что страж порядка должен составить правильно протокол, убедитесь, что у алкотестера есть лицензия и клеймо.

Третий метод избавиться от навязчивых инспекторов Госавтоинспекции — потребовать медицинского освидетельствования. Если инспекторы задумали надуть законопослушного водителя, то скорее всего его просто-напросто отпустят дальше в дорогу.

Екатерина Брязгунова