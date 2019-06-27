Вот что передает заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко любопытствующим: температура выше обычной будет на территориях Северо-Западного округа – практически всего и Приволжского округа. Также будет теплее обычного в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. Немногим выше нормальной она будет в Москве, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Гидрометцентр.

Предполагаемая усредненная температура в следующем месяце лета – 19 градусов тепла. Средняя дневная – 24-26 градусов, ночная – 12-14.

Световой день может длиться около 16,6 часа.

В отрицательную сторону изменения могут быть в юго-западной Сибири, в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на юге Дальнего Востока - в Амурской области и Приморском крае.

Что касается осадков – они ожидаются в обычном объеме. Чуть меньше обычного, говорит Тищенко, их может быть в северной части Урала, в Прибайкалье, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской области и на Чукотке. А больше обычного дождей может достаться центральным районам Красноярского края и югу Якутии, части Амурской области.

Заведующий напомнил, что воспринимать прогноз как стопроцентно точный нельзя: как правило, они оправдываются на семьдесят пять процентов.

Анастасия Туркова