Зачастую инспекторы ГИБДД прикладывают максимум усилия для того, чтобы выписать протокол о нарушении Правил дорожного движения. Для чего это нужно, вопрос открытый. Некоторые уверяют: для выполнения плана, другие считают, что нарушение было на самом деле, но водитель не заметил. Есть и такие автомобилисты, кто уверен, что вся беда в отсутствии твердых знаний у сотрудников ДПС. На самом деле не важно, почему, важно знать, что правомерно со стороны инспектора, а что нет. О четырех новых уловках, которые придумали гаишники, рассказывает DEITA.RU.

Выйдите из автомобиля

Хотя просьба и звучит, как приказ, водители не обязаны ее выполнять во всех случаях, кроме одного. Подчиниться нужно, если инспектор заподозрил водителя в том, что он находится за рулем в нетрезвом состоянии.

Откройте багажник

Открывать багажник можно только, если инспектор пригласил двух понятых и составил протокол о досмотре транспортного средства. Во всех других случаях открывать багажник не рекомендуется: это чревато различными неприятностями.

Нарушаем

Как известно, ездить без нарушений невозможно, поэтому инспекторы и задают этот вопрос. Они надеются, что водитель чистосердечно признается во всем, что нарушил за последнюю неделю.

Выпивали накануне

Такое заявление или, казалось бы, безобидный вопрос можно услышать от инспектора ГИБДД. Однако, если водитель, действительно, выпил вчера рюмку за ужином, от признания стоит воздержаться. Конечно, прав не лишат, но в трубочку дышать заставят.

Екатерина Брязгунова