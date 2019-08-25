В новом 2019/20 учебном году российских школьников ждет много нововведений. Главные из них называет DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Экзамен, который будут сдавать нынешние девятиклассники, претерпел серьезные изменения. Так, выпускникам предстоит показать свои знания на практике. Для тех, кто будет сдавать ОГЭ по информатике, придумали задание, в котором нужно написать несложную задачу. В ОГЭ по физике и химии появятся настоящие эксперименты.

Для учеников начальной и средней школы придумали «Культурный норматив». Проще говоря, ребятам предстоит организованно посещать спектакли, концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Все впечатления придется записывать в дневнике. Кроме того, появится необходимый перечень для прочтения.

В школу придут студенты старших курсов. При этом в учебные заведения они смогут трудоустроиться. Каждый студент педвуза, начиная с третьего курса, получит возможность как можно раньше приобщиться к профессии.

Количество учебников в России значительно сократился. Федеральный перечень учебников уменьшится, а так называемую лицензию эксперты будут выдавать всего лишь на пять лет.

Тест на наркотики начнут проходить дети с седьмого класса. Несмотря на такое новшество, тест пока остается добровольным.

Екатерина Брязгунова