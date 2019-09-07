За какие нарушения чаще всего штрафуют автолюбителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CAR.RU.

Большая часть штрафов «прилетает» автовладельцам за нарушения, зафиксированные с помощью камер. Всего владельцы авто заплатили в этом году 105,9 млн рублей за свои проступки.

Самое популярное нарушение, как выяснилось – превышать скорость. Следующее место – пренебрегать разметкой или не смотреть на знаки. Сюда же вошли нарушения, связанные с игнорированием сигнала светофора.

Еще автолюбители считают необязательным использование ремня безопасности – это третье место по количеству штрафов.

Анастасия Туркова