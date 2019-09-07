Источник изображения: DEITA.RU
За какие нарушения чаще всего штрафуют автолюбителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CAR.RU.
Большая часть штрафов «прилетает» автовладельцам за нарушения, зафиксированные с помощью камер. Всего владельцы авто заплатили в этом году 105,9 млн рублей за свои проступки.
Самое популярное нарушение, как выяснилось – превышать скорость. Следующее место – пренебрегать разметкой или не смотреть на знаки. Сюда же вошли нарушения, связанные с игнорированием сигнала светофора.
Еще автолюбители считают необязательным использование ремня безопасности – это третье место по количеству штрафов.
Анастасия Туркова
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