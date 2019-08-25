Российские власти регулярно для жителей своей страны готовят разные сюрпризы. 1 сентября настал черед позитивных сюрпризов, сообщает DEITA.RU.

Так, с начала сентября россияне, которые находятся на заслуженном отдыхе, получат прибавку в 1 тысячу 333 рубля в месяц. Однако это касается не всех, а только жителей села, которые имеют стаж в сельском хозяйстве не менее тридцати лет.

Также важным новшеством станет и то, что в школах второй иностранный язык перестанет быть обязательным. Он будет таковым только в тех учебных заведениях, где это возможно.

Кроме того, у российских автомобилистов может появиться возможность составлять европротокол при ДТП на портале Госуслуги.

Екатерина Брязгунова