В этом году новые штрафы за нарушения правил дорожного движения появились в КоАП РФ, сообщает DEITA.RU. Помимо новых штрафов, законодатели изменили и стоимость некоторых из них.

Так, одним из новых штрафов в этом году стал – за повышенный уровень шума или загрязняющие вещества, которые производит автомобиль. За данное нарушение водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей.

Управление автомобиля без специального контрольного устройства обойдется водителю в 2 тысячи рублей. Также штраф может получить водитель за перевозку грузов на автомобилях с иностранными номерами. За это полагается штраф до пяти тысячи рублей. Для компаний штраф исчисляется в 400 – 500 тысяч рублей. Также предусмотрен штраф за международные перевозки без получения разрешения для обычных граждан 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц 30-40 тысяч, а для юридических лиц от 300 до 400 тысяч рублей.

Двести пятьдесят рублей водитель может заплатить за отсутствие опознавательных знаков. Эту же сумму водитель может отдать за превышение скоростного режима. Однако если скоростной режим увеличить до 40 км/ч то штраф увеличится до 500 рублей.

Отсутствие регистрации обойдется в 500-800 рублей, такая же сумма предусмотрена за отсутствие прохождения регистрации, и за управление автобусом, грузовик без соответствующего водительского удостоверения.

За нестандартные номерные знаки водителю могут выписать штраф в 500 рублей или предупреждение. Однако отсутствие знаков обойдется в пять тысяч рублей, а установка поддельных знаков в 2,5 тысячи рублей.

Предполагается, что штраф за управление автомобилем без прав составит 10-15 тысяч рублей.

Для москвичей появился новый штраф – не оплата парковки обойдется жителю столицы в пять тысяч рублей. Но на него действует так называемая скидка в 50%.

За отсутствие диагностической карты водителям будут выписывать штраф в размере две тысячи рублей. За отсутствие полиса ОСАГО водителю могут выписать штраф в размере 800 рублей. Разговор по телефону обойдется в 500 рублей, а не пристегнутый ремень безопасности в тысячу.

В этом году вступил закон о смене шин для соответствующего сезона. Так, если водитель летом будет ездить на зимней резине, то его ждет крупный штраф. Опасное вождение обойдется водителю в пять тысяч рублей.

Помимо этого поправки внесли в статью 12.10 КоАП, согласно им нарушители правил пересечения железнодорожных путей должны заплатить штраф пять тысяч рублей. Перевозить пассажиров без разрешения обойдется в пять тысяч рублей.

За передачу автомобиля лицу, у которого нет водительских прав нарушителю грозит штраф в три тысячи рублей. Такую же сумму оставит водителю за установку приборов с огнями или другие, которые не предусмотрены законом.

До пяти тысяч может заплатить водитель, у которого на автомобиле незаконно установлен знак «Инвалид».

Иван Юрьев