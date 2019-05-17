За четыре с половиной месяца фоторадары выявили более 300 тысяч нарушений правил дорожного движения на трассах Приморья, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в региональном ГИБДД, общая сумма штрафов за 300 тысяч 527 дел об административных правонарушениях составила 133 миллиона 253 тысячи 250 рублей.

Чаще всего приморцы превышали скорость движения, выезжали на встречку на тех участках трассы, где это законодательно запрещено. С парковкой и стоянкой местные автомобилисты тоже не дружат.

Ранее прошла информация о том, что на дорогах Приморья в самое ближайшее время установят еще больше фоторадарных комплексов. На данный момент в регионе 61 рубеж контроля скоростного режима. Однако, уже совсем скоро появятся еще 67. На это уже выделено из краевого бюджета свыше 230 миллионов рублей.

Напомним, оплатить штраф об административном правонарушении необходимо не позднее, чем на 60-й день после его получения.

Екатерина Брязгунова